Serena Iansiti sul compagno Ferran Paredes Rubio | “Eravamo amici | poi tutto è cambiato”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tra le protagoniste della fiction Un Passo dal Cielo 6,è una delle attrici che più si sta facendo conoscere tra le varie produzioni di successo che in questi anni hanno popolato la prima serata di Rai1, tre le ultime ricordiamo “Il commissario Ricciardi”. Pur essendo un volto conosciuto, si è sempre tenuta lontano dalle cronache rosa e, infatti, della sua vita privata sono pochi i dettagli che si conoscono. In un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze, l’interprete ha parlato per la prima volta della sua relazione con il, che questa estate diventerà padre del loro primo figlio. La storia con ilL’amore tra i due è nato dopo anni dizia e conoscenza ...

Advertising

zazoomblog : Serena Iansiti parla della storia con il compagno Ferran Pareres Rubio - #Serena #Iansiti #parla #della #storia… - zazoomblog : Serena Iansiti parla della storia con il compagno Ferran Pareres Rubio - #Serena #Iansiti #parla #della #storia - zazoomblog : Serena Iansiti parla della storia con il compagno Ferran Pareres Rubio - #Serena #Iansiti #parla #della #storia - infoitcultura : Serena Iansiti: chi è Carolina di Un passo dal cielo 6? Età - francy_peluso : RT @passodalcielo6: Pronti per stasera? ?? Collegatevi alle 21:00 sul profilo Instagram di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani per una esilarante… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Iansiti

LatinaQuotidiano.it

Tra le protagoniste della fiction Un Passo dal Cielo 6 ,è una delle attrici che più si sta facendo conoscere tra le varie produzioni di successo che in questi anni hanno popolato la prima serata di Rai1, tre le ultime ricordiamo "Il ...... i dettagli dell'incontro che ha cambiato la sua vita Pubblicato su 15 Aprile 2021 In una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenzesi è sbottonata sulla sua vita privata. ...Serena Iansiti è tra le attrici più in vista del panorama televisivo italiano. Reduce dall’esperienza de “Il Commissario Ricciardi” e ora protagonista di “Un passo dal cielo”, adesso si prepara a vive ...L'attrice di Latina è felicemente fidanzata e in attesa del suo primo figlio: i dettagli dell'incontro che ha cambiato la sua vita ...