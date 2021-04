Scontro Draghi-Salvini: "Basta dispetti". Lega: "Non è una delega in bianco" (Di giovedì 15 aprile 2021) Non si sarebbe parlato di Roberto Speranza nell'incontro tra la Lega e Mario Draghi ma delle riaperture e del Recovery Plan Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Non si sarebbe parlato di Roberto Speranza nell'incontro tra lae Marioma delle riaperture e del Recovery Plan

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Draghi La sfida del governo Draghi per il cambio di passo su Covid ed economia ... e il suo clamoroso intervento per bloccare le esportazioni di fiale, che ha provocato uno scontro ... Certe malmostosità Draghi le avverte ancora in Consiglio dei ministri, ma è consapevole che gli ...

Erdogan è un dittatore. Perchè... di Dario Rivolta * - È inutile domandarsi se quando Mario Draghi ha definito "dittatore" il rais turco Recep Tayyp Erdogan abbia commesso o meno un errore ...i due ex alleati si trasformò in uno scontro ...

Scontro Draghi-Salvini: "Basta dispetti". Lega: "Non è una delega in bianco" Il clima a Palazzo Chigi negli ultimi giorni è più teso del solito. Da quando Mario Draghi si è insediato come presidente del Consiglio e ha dato il via a un governo di larghe intese ha speso molto de ...

Scontro Draghi-Salvini : "Basta dispetti". Lega: "Non è delega in bianco" Non si sarebbe parlato di Roberto Speranza nell'incontro tra la Lega e Mario Draghi ma delle riaperture e del Recovery Plan ...

