Pd | aperto | digitale e sul modello Ulivo | così lo vogliono i Circoli nel vademecum

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - I diritti dei lavoratori (18,1%), il Next generation Eu (17,4%) e la partecipazione (17,3%) sono le priorità indicate dai 39.742 iscritti che hanno risposto alinviato a 2.949Pd all'indomani dell'insediamento di Enrico Letta alla guida del Nazareno. Sono stati 1.972 i questionari distribuiti e 100 le parole a disposizione per rispondere a ognuno dei punti. I risultati della consultazione, andata avanti dal 15 al 31 marzo, sono stati esaminati con una metodologia che ha integrato strumenti di intelligenza artificiale con la lettura umana. L'intelligenza artificiale, attraverso elaborazioni del linguaggio, ha permesso di far emergere temi trasversali e differenze territoriali, mentre la sintesi umana ha consentito di identificare le principali proposte e criticità per ciascun punto. Il team di lavoro ha ...