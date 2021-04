Open Fiber | nuovi cantieri ad Aosta per rete a banda ultra larga

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Prosegue il piano di posa dellaveloce dinella città di. Le nuove attività pianificate per l’anno in corso interesseranno la zona ovest della città. In parallelo verrà avviato, a partire dal mese di maggio, un piano di ripristini definitivi delle strade già raggiunte dalla fibra ottica, pari a circa 9mila metri quadrati di superfici da riasfaltare. Il cronoprogramma – fa sapere la società in una nota – viene costantemente condiviso con l’amministrazione comunale e con gli uffici tecnici comunali, che coordinano i lavori dicon gli altri interventi previsti in città. Ad oggi sono già state cablate 5mila unità immobiliari nella Zona est e nella parte sud del centro storico, dove è possibile beneficiare, da subito, di ...

