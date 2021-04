LIVE Roma-Ajax, Europa League in DIRETTA: le formazioni ufficiali. Giallorossi col trio Pellegrini-Dzeko-Mkhitaryan (Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Ajax, match valido come gara di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2020/2021. All’Olimpico si riparte dal 2-1 dell’andata maturato, in terra olandese, a favore di una Roma stoica e gagliarda: ma attenzione perché nulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Arrivano ledel match(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori;(4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres Buonasera e benvenuti allatestuale di, match valido come gara di ritorno dei quarti di finale dell’2020/2021. All’Olimpico si riparte dal 2-1 dell’andata maturato, in terra olandese, a favore di unastoica e gagliarda: ma attenzione perché nulla ...

