Isola dei Famosi | ecco perché andrà in onda in differita

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il reality show tornerà instasera, giovedì 15 aprile, con una puntata registrata Stasera, giovedì 15 aprile,inil nono appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Mentre dall’Honduras con i naufraghi c’è l’inviato Massimiliano Rosolino. Stasera però ci sarà una novità. Lo scorso giovedì l’deinon è andata inper lasciare spazio al programma Supervivientes, suo corrispettivo spagnolo. Il reality show, proprio come l’, ha bisogno di andare indalla Palapa, in diretta. Da qui la rinuncia da parte ...

Advertising

MediasetPlay : Punizioni alquanto bizzarre all’#Isola dei famosi! #IlPuntoZ - IsolaDeiFamosi : Torna il vostro appuntamento preferito! Ci vediamo stasera sull'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - tuttotv_info : ?? #ISOLA - #Giorno31: Giochi di corteggiamento tra #Awed e Beatrice Marchetti. Tra gelosie, strategie e pericolosi… - tuttotv_info : Diario de L’Isola dei Famosi 2021, giorno 31 -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il suo nome è in ballo da un bel pezzo. All'Famosi lo stanno aspettando 'a braccia aperte'. E lui, lo conoscete, non è tipo che si faccia intimidire dalle sfide, anzi, ci va proprio a nozze. Ignazio Moser, figlio d'arte, è fidanzato ...... o in un luogo aperto nelle immediate vicinanze, uno spazio per l'esecuzionetest nel pieno ... Sono contento dell'ampia disponibilità che hanno voluto dare i farmacisti della nostra' ha detto ...Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi confermano l’arrivo di nuovi naufraghi. Ecco chi sono e quando entreranno a far parte dello show. L’Isola dei Famosi non smette mai di stupire il proprio fedele ...La coppia innamorata più che maiIlary Blasi e Francesco Totti: il loro amore, che sembra da film, è realtà! Era il 2005 quando i due, al tempo giovanissimi, si sono giurati amore eterno davanti ai lor ...