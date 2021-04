Galli della Loggia e quell’idea malata di sovranità (Di giovedì 15 aprile 2021) L’editoriale di oggi sul Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia racconta esattamente il rischio che corriamo con la fine della pandemia: tornare al passato. In sintesi, della Loggia ci dice che il covid avrebbe mostrato come la globalizzazione e il libero scambio siano morti; e come sia necessario tornare ad affermare il primato dello Stato-nazione, evitando ulteriori spazi di sovranità condivisa. Giudizi tagliati con l’accetta, la cui semplicità probabilmente piace a qualche lettore; ma sconcerta per la povertà di analisi e prospettiva. Il mondo è sempre più complesso e qualsiasi tentativo di semplificare finisce per essere una rappresentazione grottesca, caricaturale, falsata della realtà. Buona per acchiappare consensi ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) L’editoriale di oggi sul CorriereSera di Ernestoracconta esattamente il rischio che corriamo con la finepandemia: tornare al passato. In sintesi,ci dice che il covid avrebbe mostrato come la globalizzazione e il libero scambio siano morti; e come sia necessario tornare ad affermare il primato dello Stato-nazione, evitando ulteriori spazi dicondivisa. Giudizi tagliati con l’accetta, la cui semplicità probabilmente piace a qualche lettore; ma sconcerta per la povertà di analisi e prospettiva. Il mondo è sempre più complesso e qualsiasi tentativo di semplificare finisce per essere una rappresentazione grottesca, caricaturale, falsatarealtà. Buona per acchiappare consensi ...

AleSalvi12 : RT @lucianocapone: Scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere che la globalizzazione e il libero scambio hanno 'determinato sì la cresc… - 24paoladezza : RT @IlMontanari: 'Strano che succeda tutto questo per i due farmaci che costano poco più della metà degli altri'. Per la prima volta dallo… - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: Abbiamo intervistato Filippo Galli a @Il_TerzoUomo e parlato di tanti temi, tra cui il calcio giovanile in Italia (è il c… - EduardNugetsec : RT @giubileif: Oggi sul Corriere della Sera Galli della Loggia scrive che la pandemia ha sancito il ritorno dello stato nazionale e fallime… - ALBERTINIGabry : RT @lucianocapone: Scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere che la globalizzazione e il libero scambio hanno 'determinato sì la cresc… -