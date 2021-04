F1 GP Emilia Romagna Imola 2021, Schumacher: “Più a mio agio dopo gara in Bahrain” (Di giovedì 15 aprile 2021) “C’è stato un po’ di tutto nella gara in Bahrain, abbiamo potuto capire i vari schemi e soprattutto le gomme. Ho 57 giri di gara in più nel mio bagaglio, quindi mi sento più a mio agio”. Così Mick Schumacher, pilota della Haas, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio dell’Emilia Romagna che si correrà sul circuito di Imola. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “C’è stato un po’ di tutto nellain, abbiamo potuto capire i vari schemi e soprattutto le gomme. Ho 57 giri diin più nel mio bagaglio, quindi mi sento più a mio”. Così Mick, pilota della Haas, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio dell’che si correrà sul circuito di. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Intanto il grande Bonaccini invita a studiare in Emilia Romagna con una foto di Pisa - lorepregliasco : Solo 'analisti' superficiali o militanti (molto presenti, qui sopra) potevano pensare che il ritmo di vaccinazione… - sbonaccini : ?????#Mobilità, apre il tratto emiliano della #CicloviadelSole: 46 nuovi km di grande sostenibilità e bellezza. In b… - ComunistaRosso : AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! Poteva accadere in qualsiasi Regione...e invece proprio nella petalosissima Emilia Roma… - sportface2016 : #Formula1 #EmiliaRomagnaGP Le parole di #Verstappen prima del weekend di #Imola -