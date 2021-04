Covid, Gimbe: “Contagio in frenata, ma 13 regioni sopra soglia su terapie intensive” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 7-13 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (106.326 vs 125.695), a fronte di un aumento dei decessi (3.083 vs 2.868). In calo i casi attualmente positivi (519.220 vs 555.705), le persone in isolamento domiciliare (488.742 vs 522.625), i ricoveri con sintomi (26.952 vs 29.337) e le terapie intensive (3.526 vs 3.743). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 3.083 (+7,5%) (esclusi 258 decessi comunicati dalla Regione Sicilia riferiti a mesi precedenti); terapia intensiva: -217 (-5,8%); ricoverati con sintomi: -2.385 (-8,1%); isolamento domiciliare: -33.883 (-6,5%); nuovi casi: 106.326 (-15,4%). CASI ATTUALMENTE POSITIVI: -36.485 (-6,6%) Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 7-13 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (106.326 vs 125.695), a fronte di un aumento dei decessi (3.083 vs 2.868). In calo i casi attualmente positivi (519.220 vs 555.705), le persone in isolamento domiciliare (488.742 vs 522.625), i ricoveri con sintomi (26.952 vs 29.337) e le terapie intensive (3.526 vs 3.743). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 3.083 (+7,5%) (esclusi 258 decessi comunicati dalla Regione Sicilia riferiti a mesi precedenti); terapia intensiva: -217 (-5,8%); ricoverati con sintomi: -2.385 (-8,1%); isolamento domiciliare: -33.883 (-6,5%); nuovi casi: 106.326 (-15,4%). CASI ATTUALMENTE POSITIVI: -36.485 (-6,6%)

