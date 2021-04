Autori Uniti online con “E’ viva la musica”

(Di giovedì 15 aprile 2021)sulle piattaforme digitali” E’la”, progetto dinato per dare attenzione e dignità alla professione dell’Autore Disponibile in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “ÈLA”, progetto nato per dare attenzione e dignità alla professione dell’Autore.è il nome scelto dal gruppo di artisti e… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

globne : The Pact, la protesta degli autori mette alla berlina gli interpreti: a Cesare quel che è di Cesare: Parte dagli St… - AllMusicItalia : Gli @officialaudio2 con altri 13 artisti lanciano il progetto Autori Uniti e il brano E' viva la musica, in radio e… - riccardocassini : - Oggi alla riunione degli autori di “Un’ora sola VI vorrei” che cosa avete fatto? - Abbiamo ragionato su sette-ot… - AlessioFilisdeo : Nel 1925, sulla rivista #WeirdTales, #SeaburyQuinn pubblicava le prime storie dell'investigatore dell'#occulto… -

Ultime Notizie dalla rete : Autori Uniti

Corriere Nazionale

Il successo di "Drivers License" Olivia Rodrigo e Dan Nigro sono glidi ' Drivers License ', ...giovane che abbia mai debuttato in vetta alla classifica dei singoli più venduti negli StatiNel lavoro abbiamo più di 40da almeno otto Centri di ricerca diversi in Italia e negli Stati, con competenze diverse, strumenti diversi a disposizione, modelli, cellulari diversi e, ...Parte dagli Stati Uniti la protesta degli autori che mette alla berlina interpreti e cantautori, colpevoli a loro dire di appropriarsi indebitamente di meriti, crediti e royalties non propriamente lor ...Cos’è uno schema di Ponzi e come funziona Lo schema di Ponzi prende il nome dal suo creatore Charles Ponzi, che negli anni ’20 riuscì a truffare circa 40 mila persone in tutti gli Stati Uniti ...