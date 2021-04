Alitalia, Giorgetti: la newco nasce solo se opera in modo proficuo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il capo del Mise ribadisce che il Governo punta a un nuovo vettore di proprietà pubblica che possa soddisfare gli interessi del Paese con equilibrio economico-aziendale. Restano distanti le posizioni tra Italia e Ue Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il capo del Mise ribadisce che il Governo punta a un nuovo vettore di proprietà pubblica che possa soddisfare gli interessi del Paese con equilibrio economico-aziendale. Restano distanti le posizioni tra Italia e Ue

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Giorgetti Riaperture maggio, ristoranti e palestre: piano e regole in arrivo Capitolo Alitalia: "Le trattative sono in corso, anche in queste ore e in questi giorni". L'... Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle commissioni ...

Alitalia: Giorgetti, puntiamo a vettore pubblico capace di equilibrio economico Cosi' su Alitalia - Ita il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande dei parlamentari nell'audizione sulle linee programmatiche del dicastero, convocata dalle ...

Italia-Ue, tensione sul dossier Alitalia C'è tensione tra Italia e Unione Europea sul dossier Alitalia: alla base la posizione di Bruxelles, che ha spiegato come il governo italiano ha libertà di proposta per quanto riguarda il futuro della ...

Giorgetti, per Alitalia trattative su nuovo vettore pubblico. Ex Ilva, il piano di rilancio c'è, ma va declinato Audizione del ministro sulle linee programmatiche: in questo momento, il ministero dello Sviluppo economico deve affrontare una situazione di ...

