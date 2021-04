Alfonso Signorini rompe il silenzio sul GF Vip 6: “È in movimento” (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha appassionato i telespettatori al timone del Gf vip nelle edizioni 4 e 5 e ora fa parlare di sé per essersi dichiarato timoniere della nuova e sesta edizione in arrivo del reality dei vip, si tratta di Alfonso Signorini. La rivelazione in questione giunge dal noto conduttore Mediaset in un’intervista concessa al nuovo appuntamento del Il punto Z, web format in corso del vincitore dell’ultimo Gf vip, Tommaso Zorzi, così come riportato dalle relative anticipazioni emerse in rete. Nell’intervento, Signorini inoltre fa sapere di avere già messo gli occhi su una papabile nuova gieffina nonché parente di Tommaso, particolare su cui non mancano già delle polemiche. Di tutto questo e molto altro ancora, vi parliamo nel nostro articolo. Alfonso Signorini rompe il silenzio sul ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha appassionato i telespettatori al timone del Gf vip nelle edizioni 4 e 5 e ora fa parlare di sé per essersi dichiarato timoniere della nuova e sesta edizione in arrivo del reality dei vip, si tratta di. La rivelazione in questione giunge dal noto conduttore Mediaset in un’intervista concessa al nuovo appuntamento del Il punto Z, web format in corso del vincitore dell’ultimo Gf vip, Tommaso Zorzi, così come riportato dalle relative anticipazioni emerse in rete. Nell’intervento,inoltre fa sapere di avere già messo gli occhi su una papabile nuova gieffina nonché parente di Tommaso, particolare su cui non mancano già delle polemiche. Di tutto questo e molto altro ancora, vi parliamo nel nostro articolo.ilsul ...

Advertising

MediasetPlay : Dal Tom Cruise di Basiglio... ai nuovi scoop di Alfonso Signorini: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntat… - vivodijuvee : RT @MasterAb88: Alfonso Signorini confermato alla conduzione del #gfvip6 La conferma a #Ilpuntoz, tra poco con Tommaso su Play #ascoltitv… - 654098123aa : ALFONSO SIGNORINI CONDURRÀ #gfvip6 #gfvip #tzvip - AnnaP1953 : RT @Adri19510: Olivia Paladino, il suo hotel è chiuso? Non proprio, la bomba di Signorini: ecco come dribbla le restrizioni - x17black : Ma come Alfonso Signorini ancora conduttore del prossimo gf e vuole pure la sorella di Zorzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini Alfonso Signorini, lancia una bomba sulla prossima edizione del Gf Vip e a Tommaso Zorsi dice ... Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quinta edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini , eppure è già tempo di pensare alla prossima edizione. E' pur vero che la macchina del reality più famoso di Canale 5, non si ferma mai e appena terminata la quinta edizione si ...

Alfonso Signorini esce allo scoperto: Ecco chi vorrei al GF Vip 6 Spread the love Alfonso Signorini, ospite del programma di Tommaso Zorzi "Punto Z", rivela un possibile concorrente della 6° edizione del GF Vip per la prima volta e il web si scatena. Ecco le sue parole. Alfonso ...

Alfonso Signorini, lancia una bomba sulla prossima edizione del Gf Vip e a Tommaso Zorsi dice Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quinta edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, eppure è già tempo di pensare alla prossima edizione. E' pur vero che la ...

Il punto Z, intervista a Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini L’influencer italo persiana è stata infatti ospite della prima puntata de Il Punto Z. Tra i due sembravano essersi risolte le vecchie ruggini. E voi seguirete stasera Il Punto Z? Oppini è stato un gra ...

Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quinta edizione del Grande Fratello vip condotto da, eppure è già tempo di pensare alla prossima edizione. E' pur vero che la macchina del reality più famoso di Canale 5, non si ferma mai e appena terminata la quinta edizione si ...Spread the love, ospite del programma di Tommaso Zorzi "Punto Z", rivela un possibile concorrente della 6° edizione del GF Vip per la prima volta e il web si scatena. Ecco le sue parole....Si è conclusa soltanto da un mese e qualche giorno, la quinta edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, eppure è già tempo di pensare alla prossima edizione. E' pur vero che la ...L’influencer italo persiana è stata infatti ospite della prima puntata de Il Punto Z. Tra i due sembravano essersi risolte le vecchie ruggini. E voi seguirete stasera Il Punto Z? Oppini è stato un gra ...