Al via il corso di formazione in Criminologia investigativa, Sicurezza e Digital Forensics (Di giovedì 15 aprile 2021) di Salvatore Pignataro* Al via le iscrizioni per il corso di formazione ed aggiornamento professionale In “Criminologia investigativa, Sicurezza & Digital Forensics” presso l’Università Giustino Fortunato. L’obiettivo del corso è quello di trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla Criminologia investigativa e alla gestione della Sicurezza e all’analisi forense Digitale. Esso è rivolto a chi già si è occupato di analisi investigative, al mondo forense, alle forze di polizia nazionali e locali o a soggetti che vogliano sviluppare una specifica competenza nella gestione di tali tematiche, allo scopo di formare un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 aprile 2021) di Salvatore Pignataro* Al via le iscrizioni per ildied aggiornamento professionale In “” presso l’Università Giustino Fortunato. L’obiettivo delè quello di trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati allae alla gestione dellae all’analisi forensee. Esso è rivolto a chi già si è occupato di analisi investigative, al mondo forense, alle forze di polizia nazionali e locali o a soggetti che vogliano sviluppare una specifica competenza nella gestione di tali tematiche, allo scopo di formare un ...

Advertising

virginiaraggi : Per tornare a casa ogni giorno percorro via Trionfale. Da molto tempo questa strada necessitava di una riqualificaz… - virginiaraggi : #StradeNuove Nelle foto potete vedere il cantiere in corso in via Cassia, nel tratto tra via Vittorio Piccinini e i… - ladyonorato : Napoli, 80enne muore in strada dopo vaccino Pfizer: indagini in corso - utini19 : RT @utini19: Milano, degrado in Corso Italia. E il centro sembra una favela - molisenews24 : Corso Arbitro Scolastico in Molise: al via l’iniziativa #molisenews24 -

Ultime Notizie dalla rete : via corso VIA LIBERA A DEF E SCOSTAMENTO DA 40 MLD PER IL RILANCIO Nel pacchetto potrebbe entrare qualche misura di sostegno, anche ai contratti a termine, ma c'e' una riflessione in corso visti 'i tanti incentivi' alle assunzioni gia' in vigore per il 2021 che ...

Max Pezzali, il doppio concerto di San Siro rinviato all'estate 2022 - - > Enzo Mazza , ceo di Fimi, la Federazione dell'industria musicale italiana, che dopo il via ... 'A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, le date negli stadi di Max ...

Quali diritti per i pazienti di psoriasi? Al via corso online - Salute & Benessere Agenzia ANSA Maltempo, emergenza in Calabria: spazzata via la ferrovia ionica Roma, 2 nov. (askanews) - In Calabria oggi ancora "criticità rossa" idraulica e idrogeologica per la forte ondata di maltempo che ha colpito la regione nel fine settimana. La zona più colpita dal malt ...

Viterbo: Lavori in corso in via Marconi Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici, al centro storico e alla viabilità Laura Allegrini. “Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la sistemazione di una delle principali vie del nostro c ...

Nel pacchetto potrebbe entrare qualche misura di sostegno, anche ai contratti a termine, ma c'e' una riflessione invisti 'i tanti incentivi' alle assunzioni gia' in vigore per il 2021 che ...- - > Enzo Mazza , ceo di Fimi, la Federazione dell'industria musicale italiana, che dopo il... 'A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in, le date negli stadi di Max ...Roma, 2 nov. (askanews) - In Calabria oggi ancora "criticità rossa" idraulica e idrogeologica per la forte ondata di maltempo che ha colpito la regione nel fine settimana. La zona più colpita dal malt ...Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici, al centro storico e alla viabilità Laura Allegrini. “Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la sistemazione di una delle principali vie del nostro c ...