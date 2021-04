Vodafone lancia GameNow Più di 90 giochi da giocare in streaming | e con 5 euro il traffico dati è incluso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone lancia

Corriere della Sera

Grazie aPower Gaming, l'offertadedicata interamente ai gamers, sarà possibile giocare su GameNow senza consumare i Giga del proprio piano tariffario sulla SIM. In occasione del ...GameNow, la piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti, nata per sfruttare la potenza della GigaNetwork 5G. GameNow è multipiattaforma e attivabile in pochi ...Oltre 90 titoli disponibili tra giochi di corse, sport, azione, avventura. E la library verrà aggiornata con contenuti sempre nuovi.accedendo ad un catalogo di oltre 90 giochi disponibili Vodafone ha appena annunciato il lancio di GameNow, la piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti. Una nuova possibilità per gli ...