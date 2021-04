Vigili rubavano soldi e droga. "Troppi scandali, Sala in aula" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quattro agenti agli arresti domiciliari e tre indagati. Il centrodestra: "Corpo allo sbando, colpa della giunta" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quattro agenti agli arresti domiciliari e tre indagati. Il centrodestra: "Corpo allo sbando, colpa della giunta"

Rubavano soldi agli spacciatori durante le perquisizioni: arresti domiciliari per quattro vigili di Milano La Repubblica Così i vigili facevano sparire soldi e droga sequestrati ai pusher L’accusa del gip Guido Salvini è di aver rubato droga e soldi ai pusher nel corso di perquisizioni ... che aveva raccolto la testimonianza di un ex pusher usato come fonte dai vigili ma diventato a ...

Vigili rubavano soldi e droga. "Troppi scandali, Sala in aula" Sottraevano soldi ai pusher e rivendevano droga sequestrata durante le perquisizioni. Quattro vigili da ieri mattina sono agli arresti domiciliari e altri tre risultano indagati, le accuse a vario ...

