USA: arriva l'aborto via posta (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Food and drug administration consentirà l'accesso alla pillola abortiva per posta durante la pandemia da Coronavirus. L'agenzia governativa, infatti, ha spiegato nei giorni scorsi che per le donne non sarà più necessario prendere la prima delle due pillole di persona in ospedale. La nuova politica contrasta con una sentenza dello scorso gennaio della Corte Suprema. In quel caso infatti il Tribunale aveva accolto un ricorso promosso dall'uscente amministrazione Trump. Benché negata in quell'occasione, oggi viene concessa la deroga all'assunzione in presenza presso l'ospedale. La posizione dell'amministrazione Biden Joe Biden torna dunque sul tema controverso della pillola abortiva dopo le manovre di fine gennaio. Una settimana dopo l'insediamento, Biden aveva infatti mantenuto una promessa elettorale annullando delle restrizioni repubblicane. Pur essendo il ...

