‘Switch on’ per ‘pensare’ l’oncoematologia di domani

Bisogni dei pazienti, tecnologia, visite da remoto, corretta informazione sulle patologie. Sono i temi da cui parte il dialogo sull'oncologia e l'ematologia prossima futura, sviluppati in gruppi di lavoro composti da medici e pazienti per il neonato progetto 'Switch on', promosso da Sanofi e presentato oggi in un nutrito incontro on line, dedicato alle sfide e alle opportunità che, in campo oncoematologico, dovranno essere affrontate nel prossimo futuro. Attraverso il progetto saranno avviati specifici tavoli di lavoro con l'obiettivo di sviluppare proposte concrete per migliorare l'assistenza e la qualità della vita dei pazienti. Tre le sfide principali quelle di: sviluppare una 'vera' telemedicina al servizio del paziente, potenziare la medicina territoriale attraverso un rapporto di più stretta collaborazione tra ospedale e territorio, migliorare ...

