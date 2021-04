Strangeland è una surreale avventura horror con uno stile incredibile

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Vi svegliate su un ponte di legno traballante sospeso nel cielo. In lontananza, un parco dei divertimenti pieno zeppo di trappole, di indovinelli che mettono a dura prova la vostra mente. Fate un passo al suo interno e una donna si getta in un pozzo senza dire una parola, senza alcuna spiegazione e senza che possiate fare qualcosa. Poi una cabina telefonica, un telefono che squilla e all'altro capo...la vostra voce. Siete già stati qui prima. E ci tornerete ancora e ancora fino a quando non risolverete gli enigmi che incatenano la vostra anima a questo orripilante circo e debellerete la Cosa Oscura che giace in attesa. È con una descrizione incredibilmente interessante che diamo una prima occhiata a, "una poetica" che uscirà su PC (Steam e GOG) il 25 maggio grazie all'impegno di ...