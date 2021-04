Rogo in una scuola in Niger: bruciano le capanne di paglia usate come aule, morti 20 bimbi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Venti bambini sono morti carbonizzati nell'incendio di diverse capanne di paglia adibite ad aule scolastiche a Niamey, in Niger . Lo hanno reso noto i vigili del fuoco locali. L'incendio sarebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) Venti bambini sonocarbonizzati nell'incendio di diversediadibite adscolastiche a Niamey, in. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco locali. L'incendio sarebbe ...

Advertising

Stella55220254 : RT @MediasetTgcom24: Rogo in una scuola in Niger: bruciano le capanne di paglia usate come aule, morti 20 bimbi #niger - luciabrascafma : RT @MediasetTgcom24: Rogo in una scuola in Niger: bruciano le capanne di paglia usate come aule, morti 20 bimbi #niger - MediasetTgcom24 : Rogo in una scuola in Niger: bruciano le capanne di paglia usate come aule, morti 20 bimbi #niger… - MediasetTgcom24 : Rogo in una scuola in Niger: bruciano le capanne di paglia usate come aule, morti 20 bimbi #niger… - serenaserai : @SempreLibero2 ed una persona qualsiasi per quei motivi va al rogo -