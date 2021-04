(Di mercoledì 14 aprile 2021) Aspettando le. L' Italia si interroga su tempi e modi della ripartenza post terza ondata di Covid . Draghi avrebbe chiesto al Cts di allentare, nel limite del possibile, i protocolli per ...

Advertising

Antonio_Tajani : Vogliamo che almeno la ristorazione all’aperto possa ripartire. Anche la sera rispettando il coprifuoco. Il piano d… - zazoomblog : Riaperture e coprifuoco: quando può arrivare la svolta. Ristoranti palestre e cinema - #Riaperture #coprifuoco:… - ErmannoKilgore : ??????si sapeva da novembre 2020 che si sarebbe riaperto a Maggio 2021 hanno cambiato il governo per che motivo? - panorama_it : Membri del governo confermano le voci secondo cui prima della fine del mese ci saranno delle riaperture. Si pensa a… - marcovarini : Possibili riaperture a maggio, forse con uno spostamento del coprifuoco..in che senso “spostamento”? Perché, volete tenerlo ancora? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture coprifuoco

Presumibilmente maggio sarà mese di", ipotizza Giorgetti. "Con contagi forti e altolà al ...tirano dritto e domani in Conferenza Stato - Regioni proporranno "lo spostamento del...Nel documento si propone lo "spostamento deldalle 22 a mezzanotte", contestuale alla ... quindi, fatidica data in cui - si è sempre detto - si sperava arrivassero le prime. ...E maggio «sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche», come ... Un’altra richiesta è quella di spostare l’orario del coprifuoco dalle 22 a mezzanotte…) Leggi ...Le proposte delle Regioni al Governo: si punta sulla ripartenza dei locali con spazi all'aperto Riapertura a maggio di ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. Ma ripartenza anche ...