Razzismo | la Uefa ferma Kudela per 10 partite | 3 a Kamara per l' aggressione

La Uefa ha sospeso per 10 partite Ondrej Kudela dello Slavia Praga "per comportamento razzista". I fatti risalgono alla partita di Europa League del 18 marzo tra i cechi e i Rangers. Secondo l'Organo ...

