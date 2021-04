“Ora posso dirlo”. Alfonso Signorini finalmente scopre le carte: la rivelazione che aspettavano tutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ‘Grande Fratello Vip 5’ ha avuto la sua conclusione lo scorso mese di marzo. A vincere l’edizione del reality show di Alfonso Signorini è stato Tommaso Zorzi, che da lì in poi ha aumentato a dismisura la sua popolarità. Oltre ad essere seguitissimo sui social network, è diventato opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e del ‘Maurizio Costanzo Show’. Inoltre, ha iniziato a condurre il suo programma ‘Il Punto Z’. Ma anche altri volti della trasmissione sono riusciti ad avere miglioramenti professionali. Si parla tanto anche di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. In queste settimane i telespettatori si stavano chiedendo se e quando possa esserci una nuova edizione, la numero 6, del ‘GF Vip’. Ed ecco che nelle ultime ore è uscita fuori una dichiarazione di Alfonso Signorini ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ‘Grande Fratello Vip 5’ ha avuto la sua conclusione lo scorso mese di marzo. A vincere l’edizione del reality show diè stato Tommaso Zorzi, che da lì in poi ha aumentato a dismisura la sua popolarità. Oltre ad essere seguitissimo sui social network, è diventato opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e del ‘Maurizio Costanzo Show’. Inoltre, ha iniziato a condurre il suo programma ‘Il Punto Z’. Ma anche altri volti della trasmissione sono riusciti ad avere miglioramenti professionali. Si parla tanto anche di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. In queste settimane i telespettatori si stavano chiedendo se e quando possa esserci una nuova edizione, la numero 6, del ‘GF Vip’. Ed ecco che nelle ultime ore è uscita fuori una dichiarazione di...

Advertising

pisto_gol : @_Simo95_ @ErFijodena3 Posso comprare te e il resto della tua vita con un mese di stipendio. Ora torna dalla mamma e fatti dare il bromuro - ialwaysbeenslut : ORA POSSO FARE GLI AUDIO QUI SSLKSKS - AleshV : che palle sono incazzata ho finito la penna nera ed ora non trovo altre penne nere a casa quindi per oggi posso finire qui di studiare - shinamon_roll__ : ho finito sia le gemme sia i modi per farmarle quindi posso anche darmi fuoco ora ?? - marstairs : Ora che ho la fibra ottica posso realizzare il mio sogno: vedere video kpop nella risoluzione più alta possibile senza che su blocchino ?? -