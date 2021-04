Napoli, guai in vista per Gattuso: titolarissimo rischia di saltare l’Inter (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il trequartista polacco Piotr Zielinski potrebbe saltare la sfida con la capolista Inter la prossima domenica a causa di un fastidio muscolare riscontrato durante la gara contro la Sampdoria. La squadra farà ovviamente di tutto per cercare di recuperarlo anche se non al 100%. In questo momento infatti Zielinski è un titolare inamovibile e gran parte delle azioni offensive del Napoli partono proprio dai suoi piedi. Gattuso ormai non riesce più a rinunciarci e spera di poterlo avere in campo. Inoltre in caso contrario sarebbero già due le assenze pesanti in casa azzurra. Anche il messicano Lozano non ci sarà infatti a causa della giornata di squalifica. Ha rimediato ilk giallo contro la Samp ed era diffidato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il trequartista polacco Piotr Zielinski potrebbela sfida con la capolista Inter la prossima domenica a causa di un fastidio muscolare riscontrato durante la gara contro la Sampdoria. La squadra farà ovviamente di tutto per cercare di recuperarlo anche se non al 100%. In questo momento infatti Zielinski è un titolare inamovibile e gran parte delle azioni offensive delpartono proprio dai suoi piedi.ormai non riesce più a rinunciarci e spera di poterlo avere in campo. Inoltre in caso contrario sarebbero già due le assenze pesanti in casa azzurra. Anche il messicano Lozano non ci sarà infatti a causa della giornata di squalifica. Ha rimediato ilk giallo contro la Samp ed era diffidato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

