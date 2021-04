LIVE Sinner-Djokovic 4-6 | 0-1 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | l’azzurro deve continuare a lottare

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZVEREV LADI FOGNINI-THOMPSON LADI CECCHINATO-GOFFIN 1-0fa malissimo da fondo, poi chiude con la volée. Oradovrà essere bravo a rimanere in partita. 40-15 Lungo il rovescio di, che aveva una buona opportunità. 30-15 Risposta profonda e rovescio a segno per. 30-0 Palla corta di, tocco morbido di, ma il serbo prima scavalcacon il lob, poi chiude con una volée delicata. 15-0 Rovescio lungolinea di. Inizia il secondo set, ancora con...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

... qui aggiornamenti e cronacaIl Masters di Montecarlo è in diretta su Sky Sport. GUIDA TV Trae Djokovic non ci sono precedenti Si affrontano il n° 1 dei giovani contro il recordman ...Le parole di'La prima volta che mi sono allenato con Djokovic eravamo qui a Monte Carlo, ... rientro amaro: è fuori in 2 set con Davidovich - Fokina 2 ORE FA ATP, Monte CarloDay 2: avanti ...Jannik Sinner e Nole Djokovic si affrontano oggi alle ore 12.45 a Montecarlo nel secondo turno del Masters 1000 di tennis. La partita tra Sinner e Djokovic dell’Atp Montecarlo 2021 si giocherà sul cam ...Jannik Sinner e Novak Djokovic, milanisti contro a Montecarlo. Entrambi condividono uno stesso idolo in rossonero ...