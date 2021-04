LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: Pidcock, Van Aert e Trentin restano soli al comando (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 I primi inseguitori sono a 10? dal gruppetto di testa. Trentin non collabora coi due ciclocrossisti. 16.55 Siamo entrati negli ultimi 14 chilometri. 16.54 Pidcock e Van Aert si trovano a 10? da Trentin. Stanno per riprenderlo. 16.53 Pidcock e Van Aert hanno staccato gli altri. Cosnefroy e Stannard provano a chiudere. 16.52 Trentin sta iniziando a Hertstraat. Dietro parte Pidcock con Van Aert. 16.51 23? per Matteo Trentin sul gruppo di Van Aert. 16.50 Nel terzo gruppo, uno scatenato Valentin Madouas sta provando a guidare l’inseguimento. 16.48 Il terzo gruppo inseguitori è a 57? da Trentin. 16.46 Nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57 I primi inseguitori sono a 10? dal gruppetto di testa.non collabora coi due ciclocrossisti. 16.55 Siamo entrati negli ultimi 14 chilometri. 16.54e Vansi trovano a 10? da. Stanno per riprenderlo. 16.53e Vanhanno staccato gli altri. Cosnefroy e Stannard provano a chiudere. 16.52sta iniziando a Hertstraat. Dietro partecon Van. 16.51 23? per Matteosul gruppo di Van. 16.50 Nel terzo gruppo, uno scatenato Valentin Madouas sta provando a guidare l’inseguimento. 16.48 Il terzo gruppo inseguitori è a 57? da. 16.46 Nel ...

Advertising

infoitsport : DIRETTA Freccia del Brabante 2021 LIVE - infoitsport : LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: nove corridori in fuga, il gruppo entra negli ultimi 90 chilometri - zazoomblog : LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: ci provano in sette! Presente Coquard - #Freccia #Brabante #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : Numerosi scatti in partenza, ma ancora nessuno riesce a centrare la fuga #BP21 Segui la Freccia del Brabante assi… - lisa_guadagnini : OA Sport - LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Trentin e Colbrelli -