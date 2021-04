League of Legends allarga i suoi orizzonti pensando ad un universo cinematografico in stile Marvel (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riot Games sta iniziando a lavorare su un "universo cinematografico" di League of Legends, con l'intenzione di portare il loro titolo MOBA famoso in tutto il mondo nei cinema e nella televisione in modo simile al piano ora previsto della Marvel per la costruzione di un franchise cinematografico. Secondo diversi annunci di lavoro di Riot Games pubblicati all'inizio di questo mese, gli sviluppatori di League of Legends stanno finalmente cercando di espandersi sul grande schermo. Riot sta cercando due ruoli chiave per dare il via al loro "universo cinematografico". Il primo è un "Global Head of Live Action Film" e un "Global Head of Live Action TV". Questi ruoli esisteranno insieme al dipartimento animato che sta già ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riot Games sta iniziando a lavorare su un "" diof, con l'intenzione di portare il loro titolo MOBA famoso in tutto il mondo nei cinema e nella televisione in modo simile al piano ora previsto dellaper la costruzione di un franchise. Secondo diversi annunci di lavoro di Riot Games pubblicati all'inizio di questo mese, gli sviluppatori diofstanno finalmente cercando di espandersi sul grande schermo. Riot sta cercando due ruoli chiave per dare il via al loro "". Il primo è un "Global Head of Live Action Film" e un "Global Head of Live Action TV". Questi ruoli esisteranno insieme al dipartimento animato che sta già ...

Ultime Notizie dalla rete : League Legends Riot Games sta pianificando un universo cinematografico per League of Legends Riot Games ha grandi piani per League of Legends , la sua creatura più popolare, e non sono legati solo al mondo dei videogiochi. Alcuni annunci di lavoro presenti sulla pagina carriere di Riot, suggeriscono inequivocabilmente la ...

VALORANT in Italia: intervistato il Brand Manager di Riot Games La differenza con League of Legends è presente dato che lo sparatutto è ancora giovane. Dal VCT, le squadre migliori per ogni regione si sono poi sfidate nei VALORANT Masters. Le vincitrici delle ...

Riot Games sta pianificando un universo cinematografico per League of Legends IGN Italia Golden Grizzlies Esports add ‘Overwatch’ for fall This will be the fourth game OU fields esports teams in, which include League of Legends, Rocket League and Super Smash Bros. “Overwatch” is a first-person team based “hero shooter” released in 2015 ...

League of Legends: da domani arriva Gwen Gwen arriverà nel gioco a partire da domani, 15 aprile, e ricoprirà il ruolo di Combattente. Ex bambola trasformata e portata in vita dalla magia, Gwen usa un paio di forbici giganti per fare a pezzi ...

