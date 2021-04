Il “Filetto di maiale con salsa al Moscato di Scanzo” vince il concorso del consorzio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildi Tuteladiha indetto per il periodo pasquale, il “Cooking Contest perdiLovers”, un’iniziativa che prevedeva la pubblicazione, tramite i social network, di una ricetta o di un abbinamento con l’unica DOCG della Provincia di Bergamo. L’obiettivo del Contest era quello di promuovere e diffondere l’eccellenza deldiin modo creativo, divertendosi in cucina e scoprendo nuovi ed audaci abbinamenti culinari. È stata infatti lasciata piena libertà sulla ricetta da proporre: da un antipasto a un dessert, un primo o un secondo piatto; una rivisitazione di una ricetta tradizionale o un food-pairing innovativo. “Ildiè una vera rarità, un vino complesso pieno di ...

dicon salsa al Moscato di Scanzo. È questa la ricetta vincitrice del concorso culinario promosso durante il periodo pasquale sui social network dal Consorzio di Tutela Moscato di ...RICETTADICON FORMAGGIO STELVIO, SPECK ALTO ADIGE IGP E MELE ALTO ADIGE IGP Difficoltà: media - Preparazione: 25 minuti INGREDIENTI PER 4 PERSONE 600 g didi100 g di ...Nasce 'ViVi@Home', sublimi ricette cucinate da ViVi Roma – ViVi, il Lifestyle & Food brand fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo. Piatti scelti e selezionati realizzati con la tecnica di cott ...Il piatto di Alfonso Lufino è una mozzarella in carrozza con polpo e insalata. Filetto di maiale con cavolo nero saltato in padella è il piatto di Quintilio Vannucchi. I giudici finiscono l ...