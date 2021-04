Ibl Banca, via libera dalla Bce all’acquisizione di Banca Capasso e Banca di Sconto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ibl Banca formalizza, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione della Bce, il closing delle operazioni di acquisizione di Banca Capasso Antonio e di Banca di Sconto e Conti Correnti. Le acquisizioni rientrano nella strategia di sviluppo e diversificazione del business model del Gruppo Ibl Banca che prevede da un lato la crescita nel comparto degli Npe (non performing exposure, i crediti deteriorati) tramite la controllata Banca Capasso e dall’altro la trasformazione in Banca di Ibl Family, società del gruppo operante nel credito al ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Iblformalizza, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione della Bce, il closing delle operazioni di acquisizione diAntonio e didie Conti Correnti. Le acquisizioni rientrano nella strategia di sviluppo e diversificazione del business model del Gruppo Iblche prevede da un lato la crescita nel comparto degli Npe (non performing exposure, i crediti deteriorati) tramite la controllatae dall’altro la trasformazione indi Ibl Family, società del gruppo operante nel credito al ...

