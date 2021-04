Giulio Berruti si è vaccinato bufera sui social (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giulio Berruti si è vaccinato è bufera sui social. «Privilegiato». Ma lui spiega: «Sono un dentista». Berruti è il compagno di Maria Elena Boschi e ha fatto sapere tramite i social di aver ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. L’annuncio, tuttavia, ha scatenato l’indignazione di diversi follower che hanno accusato l’attore di essere un Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 14 aprile 2021)si èsui. «Privilegiato». Ma lui spiega: «Sono un dentista».è il compagno di Maria Elena Boschi e ha fatto sapere tramite idi aver ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. L’annuncio, tuttavia, ha scatenato l’indignazione di diversi follower che hanno accusato l’attore di essere un

Advertising

Nonnadinano : RT @AnnaLeonardi1: Andrea Scanzi, in perfetta salute, si finge caregiver dei genitori (in salute anche loro) e si vaccina. Tutti zitti. Giu… - GioielloEgidio : RT @AnnaLeonardi1: Andrea Scanzi, in perfetta salute, si finge caregiver dei genitori (in salute anche loro) e si vaccina. Tutti zitti. Giu… - albertoirace1 : RT @AnnaLeonardi1: Andrea Scanzi, in perfetta salute, si finge caregiver dei genitori (in salute anche loro) e si vaccina. Tutti zitti. Giu… - nuccia20 : RT @bars_barbara: @eleintheuk @AnnaLeonardi1 @meb Lei conosce Giulio Berruti? Lei sa se esercita o no? Lei sa se ha una malattia autoimmune… - delca_it : Il fatto che il compagno di Maria Elena Boschi, l'attore ed odontoiatra Giulio Berruti, a dispetto della giovane et… -