Franceschini, Se gli stadi riaprono devono aprire anche per i concerti

Il ministro della Cultura Franceschini ha chiesto che, nel caso di eventi sportivi aperti al pubblico, siano applicate le stesse regole per concerti e spettacoli. Il Ministero della Cultura ha diffuso una nota con la quale rende noto che il ministro Dario Franceschini ha richiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi aperti al pubblico, le stesse regole dovranno essere applicate per i concerti e per gli spettacoli negli stadi o in luoghi analoghi. E il riferimento ad esempio potrebbe essere alle arene o agli anfiteatri. La nota del Ministero della Cultura: nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti "In relazione alle notizie di stampa riguardo ad una differenziazione tra la ...

