DAYDREAMER, anticipazioni puntata in prima serata di mercoledì 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) anticipazioni puntata speciale in prima serata di DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di mercoledì 14 aprile 2021 su Canale 5: Can e Sanem si uniscono in un ballo molto romantico nel corso di una serata passata con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona live con dei suoi amici. Successivamente, Can ed Emre trascorrono la notte a casa di Leyla. Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di martedì 13 e mercoledì 14 aprile 2021 Sanem e Can arrivano al negozio di Cemal e lei riesce ad ascoltare di nascosto una telefonata in cui si parla di un magazzino nel quale nascondere le creme clonate. Sanem e Can a quel punto irrompono nel deposito ed entrano in possesso di due ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 14 aprile 2021)speciale indi– Le Ali del Sogno di142021 su Canale 5: Can e Sanem si uniscono in un ballo molto romantico nel corso di unapassata con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona live con dei suoi amici. Successivamente, Can ed Emre trascorrono la notte a casa di Leyla. Leggi anche:di martedì 13 e142021 Sanem e Can arrivano al negozio di Cemal e lei riesce ad ascoltare di nascosto una telefonata in cui si parla di un magazzino nel quale nascondere le creme clonate. Sanem e Can a quel punto irrompono nel deposito ed entrano in possesso di due ...

redazionetvsoap : #StaseraInTv c'è una puntata speciale in prima serata di #DayDreamer, ecco le #anticipazioni su ciò che accadrà! - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 13 aprile 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 14 aprile: Sanem rincorre Can e lo bacia - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 13 aprile - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 14 aprile: Can e Sanem dormono insieme -