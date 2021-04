Covid, al ‘San Pio’ cresce il numero dei ricoverati ma non si registrano decessi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – cresce il numero dei ricoverati per Covid – 19 all’Ospedale ‘San Pio’ di Benevento. I degenti passano dagli 89 di ieri ai 93 di oggi. Per fortuna, però, non si segnalano decessi. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildeiper– 19 all’Ospedaledi Benevento. I degenti passano dagli 89 di ieri ai 93 di oggi. Per fortuna, però, non si segnalano. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

