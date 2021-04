Concerti, la furia della Fimi: “All’Olimpico in 16 mila e i live con 1000 persone, è una farsa”. Ma la trattativa sulle capienze è già stata aperta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si infiamma il dibattito sulla ripartenza di cinema, teatri e soprattutto Concerti dal vivo, settori fermi da oltre un anno. Il ministro della Cultura Dario Franceschini a inizio settimana ha inoltrato un documento, già condiviso con Assomusica che raccoglie le grandi agenzie live italiane, in cui si invitava il Cts a considerare anche l’aumento delle capienze massime previste. In modo particolare si punta alle deroghe regionali che potranno stabilire – secondo criteri fissati dal Cts – quanti spettatori possono entrare in location come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina, per citarne alcuni. Nel dibattito è intervenuto anche Enzo Mazza della Federazione Industria Musicale Italiana che rappresenta le imprese produttrici e distributrici in campo musicale e discografico, commentando il via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si infiamma il dibattito sulla ripartenza di cinema, teatri e soprattuttodal vivo, settori fermi da oltre un anno. Il ministroCultura Dario Franceschini a inizio settimana ha inoltrato un documento, già condiviso con Assomusica che raccoglie le grandi agenzieitaliane, in cui si invitava il Cts a considerare anche l’aumento dellemassime previste. In modo particolare si punta alle deroghe regionali che potranno stabilire – secondo criteri fissati dal Cts – quanti spettatori possono entrare in location come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina, per citarne alcuni. Nel dibattito è intervenuto anche Enzo MazzaFederazione Industria Musicale Italiana che rappresenta le imprese produttrici e distributrici in campo musicale e discografico, commentando il via ...

Advertising

Italia_Notizie : Concerti, la furia della Fimi: “All’Olimpico in 16 mila e i live con 1000 persone, è una farsa”. Ma la trattativa s… - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Concerti, la furia della Fimi: “All’Olimpico in 16 mila e i live con 1000 persone, è una farsa”. Ma la trattativa sulle c… - FQMagazineit : Concerti, la furia della Fimi: “All’Olimpico in 16 mila e i live con 1000 persone, è una farsa”. Ma la trattativa s… - hanabionweb : @sole24ore @econopoly24 Gente dello spettacolo tenete duro perché quando mi scarcerano mi rovino a furia di recuper… -