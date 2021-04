Advertising

emiliaromagnago : Bologna biblioteche: tutti gli appuntamenti online da giovedì 15 a mercoledì 21 aprile - FrancesB2021 : RT @rep_bologna: Le biblioteche di Bologna riaprono al pubblico: ma occorre prenotare [aggiornamento delle 12:40] - rep_bologna : Le biblioteche di Bologna riaprono al pubblico: ma occorre prenotare [aggiornamento delle 12:40] - Radelasuerte : RT @BiblioSalaborsa: Nuovo canale Telegram di Bologna Biblioteche: servizi attivi, variazioni dei giorni e degli orari di apertura, iniziat… - BiblioSalaborsa : Nuovo canale Telegram di Bologna Biblioteche: servizi attivi, variazioni dei giorni e degli orari di apertura, iniz…

Sul sito ditrovate gli orari sempre aggiornati di tutte le nostree le modalità per accedere su prenotazione ai servizi attivi. Lavori in corso alla biblioteca ...- Da martedì 20 aprile ledel Comune diriaprono al pubblico grazie al passaggio in zona arancione dell'Emilia - Romagna. Sarà di nuovo possibile entrare in Salaborsa e nelle altredi pubblica ...Da martedì 20 aprile le biblioteche del Comune di Bologna riaprono le proprie porte al pubblico nel rispetto delle nuove misure imposte dalla pandemia che hanno collocato l’Emilia-Romagna in zona ...Da martedì 20 aprile sarà di nuovo possibile entrare in Salaborsa e nelle altre biblioteche di pubblica lettura di Bologna e scegliere liberamente i libri dagli scaffali. L’accesso, però, sarà possibi ...