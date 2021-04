Atletica, niente Olimpiadi per Straneo: “Peccato per quei 63 secondi di troppo, ma sono felice” (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’atleta azzurra Valeria Straneo ha parlato ai microfoni di Atletica Tv dopo il crono di 2’30”33”’ stampato nella Maratona corsa sul circuito dell’aeroporto di Siena-Ampugnano. Purtroppo il tempo non è bastato per approdare ai Giochi di Tokyo, ma la 45enne ha cercato di guardare il lato positivo: “Ovviamente sono dispiaciuta per quei 63 secondi di troppo. Ciononostante sono felice e soddisfatta della mia prestazione. Prendere parte alla mia terza Olimpiade era un sogno, ma la maratona è una distanza che non lascia scampo a nessuno. E’ stata una gara regolare, anche se ho faticato un po’ in avvio. Purtroppo quei secondi fatali li ho persi verso la fine, quando la stanchezza si è fatta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’atleta azzurra Valeriaha parlato ai microfoni diTv dopo il crono di 2’30”33”’ stampato nella Maratona corsa sul circuito dell’aeroporto di Siena-Ampugnano. Puril tempo non è bastato per approdare ai Giochi di Tokyo, ma la 45enne ha cercato di guardare il lato positivo: “Ovviamentedispiaciuta per63di. Ciononostantee soddisfatta della mia prestazione. Prendere parte alla mia terza Olimpiade era un sogno, ma la maratona è una distanza che non lascia scampo a nessuno. E’ stata una gara regolare, anche se ho faticato un po’ in avvio. Purfatali li ho persi verso la fine, quando la stanchezza si è fatta ...

