Atalanta | controllo antidoping a sorpresa | Gasperini insulta ispettore | rischia 20 giorni di squalifica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il procuratorePiefilippo Laviani ha deferito Gian Piero, tecnico dell’, richiedendo unadi 20complessivi. L’allenatore del club orobico è stato accusato di aver interferito con undurante un allenamento quotidiano dei nerazzurri, protestando sulle modalità adottate dagli esperti sul luogo. “Hato undurante une inveito contro l’intero sistema, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi“. Con queste parole, Laviani ha accusatoe ...

...il test di Gosens - che aveva difficoltà a fare pipì - a dopo l'allenamento Gian Piero Gasperini rischia 20 giorni di squalifica per aver insultato gli ispettori anti doping durante una ...Sul Corsport: La sua reazione all'ennesimoa sorpresa non è giustificabile, ma la comprendo. Si è sentito assediato e non rispettato ...a viso aperto la questione che riguarda l'e i ...Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica un titolo all'allenatore dell'Atalanta con queste parole: "Gasp perde la pazienza" ...Atalanta-Benevento, 12 maggio ... Il 10 maggio saranno trascorsi tre mesi e tre giorni dalla presunta interruzione del controllo antidoping a Zingonia, presunta sino a prova contraria poiché il ...