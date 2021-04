Apex Legends | oltre 100 milioni di giocatori per il battle royale di EA – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 aprile 2021) EA e Respawn hanno annunciato che ilha superato i 100dia livello globale.. Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che, l’apprezzato, ha ora superato i 100diunici a livello globale. Si tratta di un grandissimo risultato che dimostra non solo il successo del gioco, ma anche del genere che, anno dopo anno, continua a raccogliere sempre più appassionati. Ecco il comunicato ufficiale condiviso da Electronic Arts: “Si tratta di una pietra miliare epocale che segue il recente secondo anniversario del titolo, caduto nel febbraio … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...

Advertising

GamingToday4 : Apex Legends: oltre 100 milioni di giocatori per il battle royale di EA - PlayStationIT : L'evento Giochi di Guerra di Apex Legends è disponibile da oggi! - alisander91 : RT @PokeMillennium: PowerA - Controller Avanzato di Apex Legends, Recensione Articolo di @alisander91 #PokemonMillennium #ApexLegends #Nin… - PokeMillennium : PowerA - Controller Avanzato di Apex Legends, Recensione Articolo di @alisander91 #PokemonMillennium #ApexLegends… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: APEX Legends - 4,350 Coins | Codice Origin per PC editore Electronic Art… -

Ultime Notizie dalla rete : Apex Legends

Everyeye Videogiochi

La buona notizia che da ora fino al 3 maggio, tutti i membri EA Play possono richiedere gratuitamente il ciondolo di Faith in. Per ulteriori aggiornamenti seguiteci su GamesVillage! ...W ar Games è il titolo del nuovo evento di. In quest'articolo vi parliamo anche degli esclusivi bonus a tempo correlatidi Respawn Entertainment avrà un nuovo evento a partire dal 13 aprile : War Games . Questo ...Dopo poche settimane dal secondo anniversario del gioco, Apex Legends ha sfondato il tetto dei 100 milioni di videogiocatori.Apex Legends ha riscontrato problemi con il win counter durante i Salvo's War Games, ma il bug è stato già segnalato e gli sviluppatori allertati.