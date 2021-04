Antitrust: per avere più vaccini possibile espropriare i brevetti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per aumentare la disponibilità di vaccini è possibile espropriare i brevetti delle case farmaceutiche, garantendo un "indennizzo congruo". È il messaggio lanciato dal presidente dell'Antitrust, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per aumentare la disponibilità didelle case farmaceutiche, garantendo un "indennizzo congruo". È il messaggio lanciato dal presidente dell', ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La sinistra inorridisce per la protesta dei miti, il #lockdown brucia 1 milione di posti di lavoro, il capo dell’… - senesedoc79 : RT @istbrunoleoni: La segnalazione #Antitrust contiene alcune proposte convincenti. Ma che dire di ciò che il rapporto non dice? Appunti su… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Un euro in meno sulla #Ricarica Special 5 e Special 10 compensato da minuti e giga illimitati per 24 ore... tutto chiar… - spasic73 : RT @robertobasso: Era evidente che i #voucher per #Internet avrebbero creato una forte distorsione sul mercato. Adesso abbiamo i numeri: il… - comunica_rp : Ultimatum di Pechino alle Big tech: un mese per adeguarsi alle regole Antitrust -