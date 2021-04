Amici 20, Martina Miliddi in crisi: per lei una nuova impossibile sfida (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si avvicina la finale di Amici 20 e intanto il serale del talent divide il pubblico tv, in particolare per la confermata partecipazione di Martina Miliddi, che ora vive un nuovo momento di crisi personale e artistica per via di una nuova sfida ricevuta da Alessandra Celentano. La ballerina concorrente nonché membro della squadra capeggiata da Arisa e Lorella Cuccarini, così come emerge nel nuovo daytime settimanale dello show, ha ricevuto un videomessaggio da parte dell’insegnante della squadra avversaria, Celentano, in cui quest’ultima ribadisce che non ritiene la giovane latinista meritevole di restare al serale in quanto priva di talento e tecnica, per poi sfidarla con un nuovo guanto di danza in vista del quinto serale. Un annuncio che, dalla casetta, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si avvicina la finale di20 e intanto il serale del talent divide il pubblico tv, in particolare per la confermata partecipazione di, che ora vive un nuovo momento dipersonale e artistica per via di unaricevuta da Alessandra Celentano. La ballerina concorrente nonché membro della squadra capeggiata da Arisa e Lorella Cuccarini, così come emerge nel nuovo daytime settimanale dello show, ha ricevuto un videomessaggio da parte dell’insegnante della squadra avversaria, Celentano, in cui quest’ultima ribadisce che non ritiene la giovane latinista meritevole di restare al serale in quanto priva di talento e tecnica, per poirla con un nuovo guanto di danza in vista del quinto serale. Un annuncio che, dalla casetta, ...

giuliaprivato : @Onefire95582124 @Ale_Celentano Se Amici fosse una vera scuols e non un programma tv Martina sarebbe in una categoria a sé - aosonomartinaa : comunque io non ho niente contro martina, ma contro l0r3lla SI #Amici - karmadille : ???? Spoiler della quinta puntata di Amici. ???? Martina si esibisce con Malo contro Sangiovanni, Aka, Maria de Filippi… - ValeriaPa06 : Ditemi che è così ?? #amici20 #martina #mariadefilippi #amici - eugenjafvx1 : RT @itsma00: Vi presento i più sottovalutati di amici solo per mandare avanti Martina e Raffaele #Amici20 -