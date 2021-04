Val di Susa, nella notte scontri No Tav-polizia per l’avvio di un nuovo cantiere (Di martedì 13 aprile 2021) Torino, 13 apr – notte di tensione in Val di Susa con scontri tra No Tav e forze dell’ordine nel cantiere di San Didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Un gruppo di manifestanti e antagonisti dei centri sociali si è presentato sul posto per impedire agli operai di lavorare e ha lanciato pietre e petardi in direzione della polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. scontri No Tav-polizia nella notte: feriti sia tra agenti e operai che tra i manifestanti Almeno un centinaio di manifestanti sono accorsi nella notte per boicottare l’avvio dei lavori del cantiere. Ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Torino, 13 apr –di tensione in Val dicontra No Tav e forze dell’ordine neldi San Didero perdei lavori di costruzione delautoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Un gruppo di manifestanti e antagonisti dei centri sociali si è presentato sul posto per impedire agli operai di lavorare e ha lanciato pietre e petardi in direzione della, che ha risposto con i lacrimogeni.No Tav-: feriti sia tra agenti e operai che tra i manifestanti Almeno un centinaio di manifestanti sono accorsiper boicottaredei lavori del. Ci ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tensioni nella notte in Val Susa tra No Tav e forze dell'ordine per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo aut… - RaiNews : Almeno un centinaio i manifestanti che hanno raggiunto San Didero per tentare di impedire l'arrivo degli operai e d… - jobwithinternet : RT @francescatotolo: Un gruppo di manifestanti e antagonisti dei centri sociali si è presentato sul posto per impedire agli operai di lavor… - GiaPettinelli : Tav: scontri in Val Susa per lavori nuovo autoporto - Piemonte - - manuel_y_jesus_ : RT @francescatotolo: Un gruppo di manifestanti e antagonisti dei centri sociali si è presentato sul posto per impedire agli operai di lavor… -