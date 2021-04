Vaccini | gli Stati Uniti chiedono la sospensione di Johnson & Johnson

(Di martedì 13 aprile 2021) Ci sarebberosei casi di trombosi Dagliladel vaccino monodosea seguito di alcuni casi sospetti di coaguli nel sangue e di trombosi. Il numero è comunque molto basso si parla di soli 6 casi su 7 milioni di somministrazione (con un deceduto): la vicenda Astrazeneca, però ha lasciato degli evidenti strascichi e una paura che pone al massimo l’allarmismo e l’attenzione. I sei casi riguardano donne tra i 18 anni e i 48 anni come riporta il “New York Times“: si richiede unain via precauzionale. Leggi anche:: è la settimana di; ...

Stati Uniti contano soprattutto su altri duesviluppati e autorizzati prima di quello di J&J e ottenuti grazie a una diversa tecnologia da Pfizer e Moderna. Questi altri duesono ......considerare - ha affermato Durigon in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore - che con i primi 32 miliardi abbiamo dovuto affrontare dossier comeammortizzatori sociali o il pianoche ...l'OPEC evidenzia che il ritmo lento delle campagne vaccinali e la mancanza di un numero sufficiente di vaccini in diversi Paesi implica inevitabilmente la reintroduzione di misure rigorose per ...Arrivano 4 milioni di vaccini. L'obiettivo è superare le 300mila somministrazioni al giorno Serve una decisione immediata, non possono essere fatti gli stessi errori del caso AstraZeneca-Vaxzevria.