Vaccini, Draghi tira dritto: «Le Regioni non andranno per conto loro» (Di martedì 13 aprile 2021) Il piano dei vaccini non ammetterà eccezioni: le Regioni dovranno necessariamente osservare le regole e non potranno contrastarle. Lo ha assicurato il premier Mario Draghi, dopo avere incontrato il generale Francesco Figliuolo e il ministro della Salute Roberto Speranza a Palazzo Chigi, e dopo avere appreso da Franco Locatelli le ultime notizie sull’andamento dell’epidemia. «Non ci saranno eccezioni, e faremo ogni sforzo necessario per far rispettare le priorità del piano», garantisce il presidente del Consiglio dei ministri. Non solo: se sarà necessario, l’esecutivo impugnerà davanti alla giustizia amministrativa ogni disposizione in contrasto con il piano vaccinale approvato. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Il piano dei vaccini non ammetterà eccezioni: le Regioni dovranno necessariamente osservare le regole e non potranno contrastarle. Lo ha assicurato il premier Mario Draghi, dopo avere incontrato il generale Francesco Figliuolo e il ministro della Salute Roberto Speranza a Palazzo Chigi, e dopo avere appreso da Franco Locatelli le ultime notizie sull’andamento dell’epidemia. «Non ci saranno eccezioni, e faremo ogni sforzo necessario per far rispettare le priorità del piano», garantisce il presidente del Consiglio dei ministri. Non solo: se sarà necessario, l’esecutivo impugnerà davanti alla giustizia amministrativa ogni disposizione in contrasto con il piano vaccinale approvato.

