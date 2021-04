Uomini e Donne puntata di oggi 13 aprile: Massimiliano messo alle strette (Di martedì 13 aprile 2021) Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 13 aprile una coppia del passato ha emozionato con una romantica proposta di matrimonio. Salvio ha chiesto a Luisa di sposarlo, coinvolgendo sentimentalmente tutti i presenti. Ma le emozioni della puntata non sono state solo romantiche. Massimiliano è stato protagonista al centro dello studio, dove si è confrontato con le sue 3 corteggiatrici. Uomini e Donne puntata di oggi 13 aprile: Massimiliano tra 3 corteggiatrici Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 13 aprile Massimiliano è stato al centro dello studio a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Nelladidi13una coppia del passato ha emozionato con una romantica proposta di matrimonio. Salvio ha chiesto a Luisa di sposarlo, coinvolgendo sentimentalmente tutti i presenti. Ma le emozioni dellanon sono state solo romantiche.è stato protagonista al centro dello studio, dove si è confrontato con le sue 3 corteggiatrici.di13tra 3 corteggiatrici Nelladidi13è stato al centro dello studio a ...

