Storie come isole nella tempesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Acqua d’oceano, acqua tra le case, acqua ovunque. E l’acqua porta spazzatura, rifiuti, disastri, e pensieri, Storie, avventure e epica. Wu Ming-yi in Montagne e nuvole negli occhi (e/o, pp. 304, euro 18, traduzione dal cinese di Silvia Pozzi) racconta l’epica della resistenza individuale al cambiamento climatico, fenomeno che rapisce l’anima dei personaggi, portandoli a scelte che appaiono affiorare dalla profondità degli oceani. Sia essa una vicenda umana drammatica come quella di Alice, sia la tradizione di una popolazione, come … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Acqua d’oceano, acqua tra le case, acqua ovunque. E l’acqua porta spazzatura, rifiuti, disastri, e pensieri,, avventure e epica. Wu Ming-yi in Montagne e nuvole negli occhi (e/o, pp. 304, euro 18, traduzione dal cinese di Silvia Pozzi) racconta l’epica della resistenza individuale al cambiamento climatico, fenomeno che rapisce l’anima dei personaggi, portandoli a scelte che appaiono affiorare dalla profondità degli oceani. Sia essa una vicenda umana drammaticaquella di Alice, sia la tradizione di una popolazione,… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MSF_ITALIA : “Perché quelle sofferenze ci sembrano così lontane e sconosciute da farci credere che non siano una nostra preoccup… - DinamoPress : RT @alioscia_castro: Hasta siempre #Galeano memoria de fuego. Sei anni fa come oggi ci lasciava #EduardoGaleano giornalista appassionato, m… - Silvia179117 : Comunque mi fa spaccare che lo tagga nelle storie e magari spera che il suo preferito lo reposti, proprio come un f… - lunastortva : @ALOHM0RA allora la vita di leonardo più o meno tutta tranne appunto la storia di caterina, poi le storie di come s… - CamilaItsMe : Io ancora mi chiedo come leonardomainibarbieri non abbia ancora inviato una diffida/querela/denuncia o qualsiasi pr… -