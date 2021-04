Stati avanzati di follia: combinazione di vaccini (Di martedì 13 aprile 2021) Stati avanzati di follia. Il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia ha dichiarato: “E’ uno studio a 4 bracci con 600 volontari che si sottoporranno per la seconda dose con Spuntik o Pfizer o Moderna“. Questa è la dichiarazione folle del direttore sanitario dello Spallanzani. Quello che mi sconvolge di più è la demenza di chi presta il fianco ad una prospettiva simile. Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021)di. Il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia ha dichiarato: “E’ uno studio a 4 bracci con 600 volontari che si sottoporranno per la seconda dose con Spuntik o Pfizer o Moderna“. Questa è la dichiarazione folle del direttore sanitario dello Spallanzani. Quello che mi sconvolge di più è la demenza di chi presta il fianco ad una prospettiva simile.

