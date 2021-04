Sfreccia con il suv sulla spiaggia protetta di Porto Cesareo: multato un calabrese in Salento – Il video (Di martedì 13 aprile 2021) Un rally con un suv, su una delle spiagge più affascinanti del Salento. Un uomo di Cosenza, insieme alla moglie e ai due figli minorenni, è stato colto dalle telecamere di sorveglianza dell’Area Marina di Porto Cesareo mentre Sfrecciava con il proprio crossover sulla sabbia della Riserva Nazionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini, che avvisati da alcuni testimoni hanno incastrato l’uomo con l’ausilio di droni. L’autore del gesto è stato multato con 2.700 euro di sanzione per aver violato le norme sulla tutela ambientale e le restrizioni anti-Covid. video: YouTube/LecceNews24 Leggi anche: Multe per violazione norme anti-Covid: ecco come e quando fare ricorso per annullarle Sfreccia a 150 km all’ora su ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Un rally con un suv, su una delle spiagge più affascinanti del. Un uomo di Cosenza, insieme alla moglie e ai due figli minorenni, è stato colto dalle telecamere di sorveglianza dell’Area Marina dimentreva con il proprio crossoversabbia della Riserva Nazionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini, che avvisati da alcuni testimoni hanno incastrato l’uomo con l’ausilio di droni. L’autore del gesto è statocon 2.700 euro di sanzione per aver violato le normetutela ambientale e le restrizioni anti-Covid.: YouTube/LecceNews24 Leggi anche: Multe per violazione norme anti-Covid: ecco come e quando fare ricorso per annullarlea 150 km all’ora su ...

