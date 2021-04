Sebastian Stan: "Kevin Feige non è egocentrico, per questo alla Marvel le idee migliori vincono" (Di martedì 13 aprile 2021) Sebastian Stan ha parlato di Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, spiegando il motivo per cui le idee migliori vincono. Sebastian Stan, protagonista della serie The Falcon and the Winter Soldier, ha parlato di Kevin Feige spiegando i motivi per cui il presidente dei Marvel Studios riesce a far realizzare le idee migliori, proponendo agli spettatori film e serie tv di qualità. L'attore, durante un'intervista rilasciata a Collider, ha parlato della sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe e di come il produttore non abbia intenzione di mettersi alla prova come regista. Sebastian ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)ha parlato di, a capo deiStudios, spiegando il motivo per cui le, protagonista della serie The Falcon and the Winter Soldier, ha parlato dispiegando i motivi per cui il presidente deiStudios riesce a far realizzare le, proponendo agli spettatori film e serie tv di qualità. L'attore, durante un'intervista rilasciata a Collider, ha parlato della sua esperienza nelCinematic Universe e di come il produttore non abbia intenzione di mettersiprova come regista....

