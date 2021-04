Sassuolo | dopo la presenza di ieri è scattato l’obbligo di riscatto per Maxime Lopez

(Di martedì 13 aprile 2021) Daè diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del. Il centrocampista francese classe ’97 ha infatti tagliato contro il Benevento il traguardo delle 20 presenze di almeno 30 minuti con la maglia neroverde, quanto basta per far scattare ilobbligatorio da parte della società emiliana. Per l’ex Olympique Marsiglia contratto fino a giugno 2025. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | FOTOGALLERY Scatto dopo scatto, riviviamo #InterSassuolo ??? Qui la gallery completa ?? - pisto_gol : @TiElleKappa @rossonero_ross1 Guardati il gol di Lukaku contro il Sassuolo dopo 9 passaggi consecutivi e con 5 gioc… - 51m0_ : RT @Onestidal2007: @sportmediaset #controsondaggio #inter Scudetto di cartone del 2006 dopo #farsopoli, scudetto di tampone del 2021 con a… - FuturaTorino : ?? Vaccini, in settimana previsto l’arrivo di 4 milioni di dosi ???? Tensione dopo l’accusa a Mosca di bombardamenti… - MaxNerozzi : @SandroSca @AntonioCorsa Eh, ma a Siviglia giocava ancora per la tua squadra... diciamo che era un consiglio (inasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo dopo

Un passo falso che per le Pumine arrivaaver ottenuto 13 vittorie consecutive al PalaManera ... sconfitto nettamente in casa del Green Warriorsper 3 - 0. Emiliane che grazie a questo ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.05 -, chiusa la striscia negativa: subiva gol da un girone intero - Contro il Benevento, ilè riuscito finalmente a tenere la porta ...Il Sassuolo ha riscattato ufficialmente il cartellino di Maxime Lopez dal Marsiglia: ai francesi andrà una cifra compresa tra 1 e 3 milioni.Con la rete di Sergej Milinkovic-Savic contro l’Hellas Verona, salgono a quattro le marcature della Lazio in pieno recupero. Meglio hanno fatto solamente Sassuolo (5) e Milan (6). Lazio terza per gol ...