Roma, Raggi: "Mi hanno offerto di tutto per invitarmi a passo indietro" (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – "Contano i programmi, non le alleanze. Siamo aperti a tutti ma alle nostre regole. In questi mesi non sono mai intervenuta su retroscena o scenari in merito alle prossime elezioni di Roma. Effettivamente mi è stato proposto di tutto per invitarmi a fare un passo indietro e, allo stesso tempo, non sono mancate pressioni per lasciare spazio alla politica. La questione è che per me la politica è altro: sono i programmi e non gli accordi di palazzo". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

