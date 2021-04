Advertising

giomo2 : 2) DI PD, COINVOLGERE I CITTADINI IN MODO TRASVERSALE E OPERARE UN RINNOVAMENTO DI CLASSE DIRIGENTE CHE LE PRIMARIE… - giomo2 : ++ ROMA: CALENDA A LETTA, PRIMARIE LEGITTIME, STRADE SI SEPARANO. 'CI CONFRONTEREMO CON APERTURA E DISPONIBILITA''+… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Roma, Calenda a Letta: 'Primarie legittime, le nostre strade si separano' - infoitinterno : Roma, Calenda: 'Se Letta vuole primarie nostre strade si separano' - infoitinterno : Elezioni Roma, Calenda su proposta primarie Letta: “Scelta legittima, strade si separano” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

'Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano'. Lo scrive su Twitter Carlo, il leader di Azione e candidato sindaco di, in riferimento alle parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri, 12 aprile, ha rilanciato le primarie per le elezioni amministrative ...Dopo che il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato le primarie per la candidatura a sindaco di, il leader di Azione e candidato sindaco Carlorisponde via Twitter. 'Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano' dice aggiungendo che è necessario '...«Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano. Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversale e ...Dopo che il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato le primarie per la candidatura a sindaco di Roma, il leader di Azione e candidato sindaco Carlo Calenda risponde via Twitter. "Il dado è tratto ...